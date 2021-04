Diocesi: Bolzano, le diverse vocazioni raccontate in una serie di video

Una serie di brevi video in cui persone della diocesi di Bolzano-Bressanone raccontano le diverse vocazioni. Sarà pubblicata in concomitanza con la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (24 e 25 aprile 2021). La raccolta di video “Per chi vivo” inizia con la clip che racconta le esperienze dell’assistente spirituale in ospedale Ancilla Lechner e quella con protagonista l’insegnante di religione Claudio Fusaro. L’iniziativa è a cura della Commissione diocesana per la pastorale vocazionale.

La Commissione ha infatti pensato di presentare diverse vocazioni nella Chiesa o persone che raccontano la loro vocazione in brevi video in italiano e in tedesco che possono essere utilizzati in parrocchia o a scuola e che sono veicolati anche attraverso i social media e il sito web www.bz-bx.net/it/vocazione. Nei video sono illustrate le esperienze delle singole vocazioni, il rapporto con Dio di queste persone e il loro essere cristiane. I brevi video sono stati realizzati da Philipp Silbernagl, un giovane autore bolzanino. Nelle prossime settimane saranno pubblicati altri 8 video.