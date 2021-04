Coronavirus Covid-19: inaugurato un nuovo hub vaccinale a Roma con J&J. Una persona su 4 nel Lazio ha già ricevuto una dose

foto SIR/Marco Calvarese

Il Lazio prova a correre con i vaccini e inaugura un nuovo hub vaccinale a Roma, vicino alla vela di Calatrava e all’ombra della grande croce sul territorio dell’ateneo dell’Università di Roma Tor Vergata, già operativo da oggi per la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson che necessita di una sola somministrazione. Un cittadino su quattro ha già ricevuto una somministrazione di vaccino, le seconde dosi hanno raggiunto il 10% della popolazione regionale, il 99% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose.

Questi i dati venuti fuori ieri all’inaugurazione alla quale erano presenti il direttore della Fondazione PTV Giuseppe Quintavalle, il rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata Orazio Schillaci, il coordinatore dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana Valerio Mogini, l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e, in collegamento video a causa della quarantena a cui è sottoposto, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Definito uno degli hub vaccinali più importanti del territorio, è sorto grazie alla sinergia di Regione Lazio, Salute Lazio, Fondazione PTV, Croce Rossa Italiana ed Università degli studi di Roma Tor Vergata. Presenti anche i due cappellani del Policlinico Tor Vergata, don Alberto Tripodi e don Mauro Stortoni che, nel ringraziare tutti coloro che operano all’interno della struttura, ha evidenziato il desiderio che quello possa diventare “un luogo di maggiore umanità e di accoglienza, che possa dare, in questo tempo di prova, di difficoltà e di dolore, una certa serenità e tranquillità per affrontare il futuro”.