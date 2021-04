Diocesi: Teramo-Atri, l’8 maggio veglia mariana internazionale nel santuario di San Gabriele e giovani collegati dal mondo

Si svolgerà sabato 8 maggio, alle ore 17 dal santuario di San Gabriele dell’Addolorata in provincia di Teramo, la quarta edizione consecutiva della veglia mariana internazionale dei giovani intitolata “Maria, il modello per una Chiesa giovane (Papa Francesco)”, presieduta da mons. Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia. Un evento che vuole unire nella preghiera del Rosario i giovani di diverse parti del mondo, infatti saranno collegamenti simultaneamente con Isola del Gran Sasso alcune comunità dalla Slovenia, da Haiti, dal Brasile, dalla Polonia e dal Canada. In preparazione alla celebrazione sono anche previsti due eventi culturali organizzati dalla diocesi di Teramo-Atri sempre nel santuario di San Gabriele, il convegno di studio sul tema “Gli adolescenti e il patto educativo e inter-generazionale” di venerdì 7 maggio alle ore 9 in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, ed il convegno di Pastorale giovanile per gli adolescenti che si svolgerà sabato 8 maggio alle ore 10,30. La veglia mariana internazionale dei giovani sarà trasmessa dai canali web della diocesi di Teramo-Atri e del santuario di San Gabriele, mentre l’accesso al santuario sarà regolato dalle vigenti normative in materia di contenimento dell’emergenza pandemica in corso.