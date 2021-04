Santa Margherita di Città di Castello: mons. Tani (Urbino), “continuiamo a pregarla e a sentirla vicina. Esempio e luce per le persone con disabilità”

“Abbiamo una santa che possiamo continuare a pregare e sentire vicino a noi nel nostro percorso di vita”. Con un videomessaggio mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, dà la “bella notizia” dell’iscrizione da parte di Papa Francesco, questa mattina, della beata Margherita della Metola, terziaria domenicana, nel catalogo dei Santi. Ora, spiega il presule, la Chiesa la proclama santa e “quindi può essere venerata e pregata in tutto il mondo, come già lo è”, dal momento che è conosciuta e già venerata negli Stati uniti, in Canada e nelle Filippine. Nata cieca e storpia da nobili genitori nel castello di Metola nella Massa Trabaria, oggi Comune di Mercatello sul Metauro, venne da loro abbandonata a Città di Castello dove fu accolta da una famiglia. “La tradizione racconta – prosegue mons. Tani – che usciva da questa casa per fare del bene ai poveri e ai carcerati. Sfortunata, ha aiutato coloro che nella vita non avevano tutto ciò che noi desideriamo”.

Nel ricordare che proprio oggi ricorrono i 15 anni dall’emanazione delle linee guida Onu per l’inclusione delle persone con disabilità, il presule dice: “Una coincidenza che mi ha fatto molto pensare. Nel mondo un miliardo di persone vivono in una situazione di disabilità e questa santa può essere un esempio, una luce per tutti loro, per far capire che comunque la vita ha sempre un senso”.

Domenica 9 maggio, in contemporanea con la cattedrale di Città di castello, “vivremo nella nostra cattedrale una messa in cui concluderemo i 700 anni di celebrazione dalla morte di Santa Margherita della Metola”, ha annunciato l’arcivescovo. “Domenica 19 settembre a Città di castello ci sarà la solenne celebrazione per festeggiare questa canonizzazione”. Infine l’invito del presule ai sacerdoti a diffondere la notizia nelle messe di questa sera e di domani, e a far suonare le campane in segno di gioia.