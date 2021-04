Papa Francesco: iscrive nel catalogo dei santi la Beata Margherita di Città di Castello e autorizza i decreti per 17 nuovi santi e beati

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha confermato le conclusioni della sessione ordinaria dei cardinali e vescovi, membri della Congregazione, e ha deciso di estendere alla Chiesa universale il culto della Beata Margherita di Città di Castello, del Terz’Ordine dei Frati Predicatori; nata intorno al 1287 a Metola (Italia) e morta a Città di Castello (Italia) il 13 aprile 1320, iscrivendola nel catalogo dei Santi (Canonizzazione equipollente).

Nel corso della medesima udienza, il Pontefice ha pure autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: il martirio dei Servi di Dio Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio e 11 compagni, della Congregazione del Ss.mo Redentore, uccisi, in odio alla fede a Madrid (Spagna), nel 1936; le virtù eroiche del Servo di Dio Pietro Marcellino Corradini, vescovo di Frascati, cardinale di Santa Romana Chiesa, fondatore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia, nato il 2 giugno 1658 a Sezze (Italia) e morto a Roma (Italia) l’8 febbraio 1743; le virtù eroiche del Servo di Dio Emanuele Stablum, religioso professo della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, nato il 10 giugno 1895 a Terzolas (Italia) e morto a Roma il 16 marzo 1950; le virtù eroiche del Servo di Dio Enrico Ernesto Shaw, fedele laico e padre di famiglia, nato il 26 febbraio 1921 a Parigi (Francia) e morto a Buenos Aires (Argentina) il 27 agosto 1962; le virtù eroiche della Serva di Dio María de los Desamparados Portilla Crespo, fedele laica e madre di famiglia, nata il 26 maggio 1925 a Valencia (Spagna) e morta a Madrid (Spagna) il 10 maggio 1996; le virtù eroiche della Serva di Dio Anfrosina Berardi, fedele laica ; nata il 6 dicembre 1920 a San Marco di Preturo (Italia) e ivi morta il 13 marzo 1933.