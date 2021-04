Diocesi: Firenze, il 26 aprile riaprono al pubblico i monumenti del Duomo

Da lunedì 26 aprile, in ottemperanza al nuovo Decreto del presidente del Consiglio, l’Opera di Santa Maria del Fiore riaprirà in maniera graduale i monumenti del Duomo di Firenze. Per primi riapriranno al pubblico la Cattedrale (da lunedì a sabato, ore 10.15 – 17) e la Cupola del Brunelleschi (tutti i giorni, ore 12.45 – 19; sabato e domenica 12.45 – 17.30). Dal primo al 16 maggio si aggiungeranno il Campanile di Giotto (aperto tutti i giorni, ore 12.45 – 19) e il Museo dell’Opera del Duomo (sabato, domenica e lunedì con orario 10.15 – 17). Il Battistero rimarrà ancora chiuso al pubblico per lo smontaggio e il rimontaggio del cantiere di restauro che interessa tutte le pareti interne del monumento. In questa prima fase, dal 26 aprile al 16 maggio, gli orari di apertura saranno ridotti; dal 17 maggio, se le condizioni lo permetteranno, gli orari saranno estesi e i monumenti e il Museo aperti 7 giorni su 7. La Cattedrale di Firenze continuerà, invece, a essere aperta tutti i giorni per le attività di culto e la preghiera personale, secondo le norme di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e delle disposizioni governative per visitare i monumenti e il museo (esclusa la Cattedrale a ingresso gratuito) è necessario dotarsi del biglietto acquistabile da lunedì a venerdì sul sito web e presso le casse della biglietteria di piazza Duomo 14; sabato e festivi i biglietti dovranno essere acquistati esclusivamente con prenotazione online con almeno un giorno di anticipo.

“L’Opera di Santa Maria del Fiore – dichiara il presidente Luca Bagnoli – riapre per dare un segnale di speranza concreto alla città di Firenze e alle categorie economiche così duramente provate dalla pandemia, per dire a tutto il mondo che noi ci siamo e siamo pronti ad accogliere in sicurezza quanti verranno a Firenze”.

Gli orari in dettaglio e le variazioni degli stessi, l’acquisto dei biglietti, le informazioni sulle attività dell’Opera, sono disponibili sul nuovo sito: www.duomo.firenze.it.