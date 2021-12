Svizzera: mons. Lazzeri (Lugano), “Dio continua a seminare nei nostri cuori la speranza, la fiducia, il coraggio”

“Ancora una volta siamo sottoposti all’incertezza e alla pressione di una situazione che sembra non voler cambiare” ma l’invito è quello di “non rinunciare ad attingere dal Natale la carica di rinnovamento che Dio ci offre ogni anno, ogni volta. Sì, nel Natale di Gesù possiamo attingere quella linfa che ci fa ripartire anche in mezzo a tante tribolazioni!”. Lo ha espresso il vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri, nel videomessaggio registrato in occasione del Natale.

Dopo aver rivolto un pensiero “ai malati, a coloro che li curano, alle loro famiglie”, il vescovo auspica che “in questo Natale possiamo ritrovare il coraggio di rimetterci in piedi, possiamo ritrovare il motivo profondo per cui non possiamo rinunciare a rendere più umana la nostra vita e quella dei nostri fratelli”. Il Natale di Gesù, prosegue, “ci racconta un Dio che non si ferma alle nostre restrizioni, non si lascia impressionare dalle condizioni storiche in cui dobbiamo dibatterci”. “Continua a seminare nei nostri cuori la speranza, la fiducia, il coraggio e la possibilità di credere che c’è un legame che ci unisce, al di là di tutte le nostre diversità”, aggiunge mons. Lazzeri. “In quel bambino che ci viene offerto a Betlemme – conclude – vogliamo riconoscere la nostra vocazione umana e la nostra chiamata alla pienezza della felicità e della condivisione”.