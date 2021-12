Diocesi: Csi Acireale, donate attrezzature sportive a tre comunità parrocchiali

Si è svolto, nei giorni scorsi ad Acireale, “Il natale dello sportivo”, tradizionale appuntamento promosso dalla sezione locale del Centro sportivo italiano. Un’occasione per incontrare le società sportive e i dirigenti.

Nel corso della serata sono state consegnate attrezzature sportive del valore di 1.500 euro alle comunità parrocchiali di Pennisi, Aci Platani e Scillichenti. Attrezzature acquistate grazie a una raccolta fondi disposta durante un torneo di beneficenza organizzato dagli ordini professionali della città di Acireale, per sostenere gli oratori in questo tempo difficile caratterizzato dalla pandemia. Salvo Raffa, presidente del Csi Acireale e organizzatore della serata, dopo aver rivolto un sincero “grazie” a mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, per aver supportato lo sport Csi, ha affermato: “La nostra associazione promuove lo sport. Desideriamo valorizzare il ‘senso di squadra’ per favorire una relazione autentica e onesta tra gli sportivi”. Il vescovo Raspanti ha auspicato che “gli allenatori siano educatori con la pazienza degli agricoltori”. “Essi sono invitati a seminare i valori alti dello sport e ad aver pazienza nella cura di coloro che hanno affidati”.