Manovra: Fnopi, “spariti due emendamenti a sostegno degli infermieri”

“Gli unici due emendamenti che abbiamo sostenuto alla Legge di bilancio 2022 e che fino in fondo sono stati portati avanti da senatori della maggioranza e dell’opposizione che ringraziamo, per poi sparire però nel nulla, riguardavano l’assegnazione-ponte, in attesa del contratto, di quell’indennità di specificità interimistica promessa e finanziata nella Legge di bilancio dello scorso anno, ma mai assegnata ai professionisti e la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università”. Lo dichiara la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi) in una nota nella quale rileva come gli infermieri siano “dimenticati” nella manovra 2022. L’altra speranza era quella di “incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti”. “Carenza evidente, carenza annunciata, carenza a cui alcuni emendamenti (praticamente privi di costi) presentati alla Legge di bilancio avrebbero iniziato a dare soluzioni, se non fossero spariti nel nulla”.

La Federazione denuncia inoltre che “non c’è alcun accenno a una soluzione che non ricorra al precariato per il periodo precedente a quando gli infermieri necessari a colmare la carenza potranno essere formati”.