Salute: nasce la piattaforma di telemedicina digitale “Gimema-Alliance”

Una nuova piattaforma di telemedicina digitale “Gimema-Alliance” per l’assistenza a distanza dei pazienti con tumore del sangue capace di tenere in collegamento lo specialista con il paziente. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dalla Fondazione Gimema Franco Mandelli. Gimema-Alliance è stata recentemente presentata a Roma in occasione dell’incontro aperto “La centralità del paziente nell’era della Digital Health”, promosso da Gimema dove sono stati presentati a medici e pazienti le potenzialità e i benefici della nuova piattaforma di telemedicina. La piattaforma è attiva 24h, garantisce il monitoraggio clinico a distanza, semplifica e rafforza il dialogo e la comunicazione medico-paziente e favorisce un controllo ravvicinato. Il sistema è già attivo e punta a diffondersi sul territorio nazionale. L’adesione alla piattaforma da parte del paziente avviene su proposta dell’ematologo curante. Una volta iscritto, il paziente riceve le sue credenziali e può accedere nella sua area personale ogni volta che lo desidera e da qualsiasi dispositivo.