Servizio civile universale: Sicilia, una rete di 8 enti non profit seleziona 100 volontari

In Sicilia, una rete di 8 enti non profit, coordinata dal Gonzaga Campus dei padri gesuiti, è pronta a selezionare 100 giovani volontari da impiegare in 4 progetti di Servizio civile universale.

La rete è costituita, oltre che dal Gonzaga, da: Istituto Pedro Arrupe; Centro Astalli Palermo impegnato nella tutela dei diritti, nell’integrazione e nell’inclusione delle persone; Polisportiva Gonzaga Asdc; associazione Arces dedicata agli interventi integrativi e di accompagnamento allo studio; cooperativa sociale Al Azis che promuove processi di orientamento, formazione professionale e inserimento socio-lavorativo soprattutto per i giovani a rischio; cooperativa Parsifal impegnata in attività a favore delle fasce più deboli della popolazione nelle periferie di Palermo; Provincia Siciliana delle Figlie della Carità Canossiane che opera negli ambiti educativi con la scuola primaria a Catania e con le scuole dell’infanzia a Catania ed Aci Bonaccorsi.

Gli 8 enti della rete hanno come obiettivo quello di mettersi al servizio della comunità siciliana e dei giovani in modo nuovo e creativo, mettendo a disposizione 26 sedi (a Palermo e Catania) per accogliere 100 giovani volontari; di questi, 48 giovani saranno selezionati per fare un’esperienza significativa nel settore dell’educazione formale ed informale, anche in diverse lingue, avendo come destinatari privilegiati i minori e i giovani della scuola italiana dell’International School e della Polisportiva del Gonzaga Campus.