Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 109 milioni di dosi, circa 17,7 milioni di addizionali/booster. Vaccinati più di 46,2 milioni di over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 108.948.819 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 46.263.212 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’85,66% della popolazione italiana over 12. Sono 47.969.495 le persone (pari all’88,82% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 17.662.472 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 56.220.611 le somministrazioni a donne e 52.728.208 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.364.035 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.210.884 i 20-29enni, 5.586.358 i 30-39enni, 7.219.159 i 40-49enni, 8.311.723 i 50-59enni, 6.748.291 i 60-69enni, 5.527.158 i 70-79enni, 3.497.411 gli 80-89enni e 798.193 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 115.376 i 12-19enni ad averla ricevuta, 839.729 i 20-29enni, 1.121.899 i 30-39enni, 2.086.226 i 40-49enni, 3.424.056 i 50-59enni, 3.482.620 i 60-69enni, 3.368.391 i 70-79enni, 2.684.814 gli 80-89enni e 539.361 gli over 90. Sono invece 194.995 i 5-11enni ad aver ricevuto almeno una dose pediatrica e 192 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle 113.799.929 dosi finora disponibili in tutta Italia (78.139.164 di Pfizer/BioNTech, 20.722.885 di Moderna, 11.544.659 di AstraZeneca, 1.845.221 di Janssen e 1.548.000 di Pfizer pediatrico), ne sono state inoculate il 95,7%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 2.002.396 a fronte di 2.391.802 effettuate a febbraio, di 6.075.609 a marzo, di 9.791.595 ad aprile, di 15.112.925 a maggio, di 16.716.562 a giugno, di 16.716.804 a luglio, di 9.204.908 ad agosto, di 6.897.837 a settembre, di 5.018.061 a ottobre e di 6.639.513 a novembre. Nel mese di dicembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 12.340.083 le somministrazioni totali che hanno riguardato 902.169 prime dosi (comprese 2.474 di vaccino monodose Janssen), 543.307 seconde dosi, 10.877.976 tra dosi addizionali e di richiamo. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.641.388 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.