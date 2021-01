Tv2000: la programmazione della settimana da lunedì 25 a domenica 31 gennaio

La settimana di Tv2000 da lunedì 25 a domenica 31 gennaio:

lunedì 25 gennaio

– Ore 10 udienza di Papa Francesco con il corpo diplomatico

– Ore 17.30, in occasione della Solennità della Conversione di san Paolo Apostolo, Papa Francesco presiede la recita dei vespri nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

– Ore 21.10 film Il Papa Buono di Ricky Tognazzi (seconda puntata).

– Ore 23 documentario Terra e cielo. Clausura di Marco Amenta. FOTO

Due Monaci Benedettini dell’Abbazia di Farfa, il Padre Priore e Padre Santo, vivono osservando la regola di San Benedetto. Il racconto della loro vita si divide metodicamente tra il rispetto del silenzio, la preghiera e le attività quotidiane. Nell’abbazia lo scorrere del tempo è ritmato dal succedersi delle meditazioni, dai vespri e dei canti comunitari. La vita eremitica e contemplativa viene filmata e riproposta allo spettatore nelle sue ricorrenze quotidiane, inalterabili e puntuali.

martedì 26 gennaio

– Ore 21.10 In occasione della Giornata della Memoria la prima puntata della miniserie La storia di Anne Frank di Robert Dornhelm

– Ore 22.50 L’inferno di cristallo, di John Guillermin

mercoledì 27 gennaio

– Ore 21.10 Prega con noi, il Rosario dalla Diocesi di Forlì

– Ore 21.50 programma I Magnifici 7. Terza Puntata FOTO

Puntata dedicata al sacramento della Confessione, con protagonista l’attore Flavio Insinna. Condotto da Michele La Ginestra e con la partecipazione di don Andrea Cavallini, Direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma.

giovedì 28 gennaio

– Ore 21.10 film Cielo d’ottobre di Joe Johnson

venerdì 29 gennaio

– Ore 21.10 film Ritratto di famiglia con tempesta di Kore’eda Hirokazu

– Ore 23.10 rotocalco sul cinema Effetto notte

Intervista a Pupi Avati con il suo nuovo film ‘Lei mi parla ancora’.

sabato 30 gennaio

– Ore 14.25 – viaggi Borghi d’Italia

Alla scoperta di Pitigliano (Grosseto)

– Ore 21.10 film Martian Child di Menno Meyjes

– Ore 23.10 Esteri Today

Tra Bosnia e Croazia. I migranti premono alle porte dell’Europa sfidando la neve, il gelo e i maltrattamenti della polizia. In Centroamerica, nello stesso tempo, ripartono le carovane: migliaia di chilometri a piedi, attraversando diversi Paesi, per giungere al confine con gli Stati Uniti.

Domenica 31 gennaio

– Ore 14.20 – viaggi Borghi d’Italia

Alla scoperta di Bassiano (Latina)

– Ore 21.10 film Delitto e castigo con Patrick Dempsey

– Ore 22.40 Musical Don Bosco con Marcello Cirillo FOTO

Musical dedicato alla figura di un grande innovatore dell’educazione e della storia religiosa italiana: Don Bosco. Un prete che viveva in mezzo alla gente, sulla strada. Un operaio di Dio, un prete da strada che faceva lavorare i giovani per sottrarli alla malavita. Un prete che educava ai valori. Un grande uomo con un cuore semplice, un’umiltà in mensa. Lo spettacolo è diretto da Piero Castellacci e vede come protagonista nel ruolo di don Bosco il noto cantante musicista Marcello Cirillo, che insieme a un cast di validi artisti attraverso la magia del teatro e della musica ripercorre la vita del Santo fondatore dei Salesiani e delle Salesiane. Il Musical nasce nel 2009, a 150 dalla fondazione dell’ordine dei Salesiani.

Appuntamenti religiosi

Tre messe: alle ore 7, ore 8.30 e ore 19

Ogni giorno alle 12 la recita dell’Angelus (la domenica da san Pietro con Papa Francesco)

Alle ore 15 la coroncina alla Divina Misericordia

Alle ore 18 il Rosario da Lourdes e alle 20 da san Pietro con il Cardinale Comastri.

Programmi

dal lunedì al sabato ore 7.30 e ore 9.10

Bel tempo si spera. Intrattenimento.

lunedì martedì, giovedì e venerdì ore 9.45

Il mio medico. Medicina.

lunedì martedì, giovedì e venerdì ore 10.30

Vediamoci chiaro sportello per cittadini e consumatori.

dal lunedì al sabato ore 11

Quel che passa il convento Cooking show.

dal lunedì al venerdì ore 14

L’ora solare. Intrattenimento, con Paola Saluzzi.

dal lunedì al venerdì ore 15.20

Siamo noi. Attualità.

dal lunedì al venerdì ore 17.30

Il diario di Papa Francesco. Chiesa e religione.

dal martedì al venerdì ore 19.30

Le parole della fede. Chiesa e religione.

Ogni giovedì in seconda serata

Indagine ai confini del sacro. Chiesa e religione. Settimanale di inchiesta giornalistica.

Ogni venerdì in seconda serata

Effetto notte. Rotocalco sul cinema.

Ogni venerdì in seconda serata

Retroscena. Programma sul teatro.

Ogni sabato ore 10.10

Caro Gesù. Insieme ai bambini. Programma per bambini.

Ogni sabato ore 14.25 e domenica ore 14.20

Borghi d’Italia. Viaggi in Italia.

Ogni sabato ore 15.15

Sulla strada. Il commento al Vangelo della domenica, con padre Jean Paul Hernandez.

Ogni sabato ore 20.50 e domenica ore 20.30

Soul. Le interviste dell’anima di Monica Mondo.

Ogni sabato in seconda serata

Today. Esteri. Con Andrea Sarubbi.

Ogni domenica ore 9.20

Buongiorno Professore. Chiesa e religione.

Ogni domenica ore 15.15

Il Mondo Insieme Viaggi. Con Licia Colò.