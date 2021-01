Settimana preghiera unità cristiani: mons. Nolè (Cosenza), “camminiamo sulla stessa strada o falliremo”

“L’unità è quella che il Signore ci chiede”. Lo ha detto mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, nella riflessione tenuta in cattedrale in occasione della celebrazione ecumenica organizzata per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Il Signore ci dona la grazia della pace, della serenità, di amarci. Siamo nella prova, nella potatura – ha detto il presule -, perché, fuggiti dalla logica del consumismo, del benessere, impariamo l’amore verso l’altro”. Mons. Nolè ha evidenziato che “siamo figli dell’unico Padre che ci ha scelti, ci ha costituiti, ci ha mandati e ci offre i frutti della vita eterna, a partire dal frutto della fraternità universale, che in questo periodo dobbiamo riscoprire tutti”. Per il presule, “o collaboriamo, o camminiamo sulla stessa strada, oppure falliremo”. L’invito è “a pregare il Signore perchè ci mantenga uniti nell’intenzione e nel cammino, ma soprattutto nell’amore concreto”.