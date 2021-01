Sanità e innovazione: Università Cattolica, il 25 gennaio webinar Altems su nuovi scenari di collaborazione fra aziende e università

Dalle nuove necessità, emerse dall’organizzazione sanitaria in tempo di pandemia, alle nuove strategie di partnership interaziendali proposte dal mondo dell’industria: questi i temi che verranno discussi nel webinar “Nuovi approcci per l’innovazione tecnologica in sanità: Università e aziende per l’executive account di oggi e di domani” che sarà trasmesso lunedì 25 gennaio alle 15.30, promosso dall’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems) e che potrà essere seguito collegandosi all’homepage del Campus di Roma dell’Ateneo.

L’incontro sarà aperto dalla relazione di Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia della Cattolica e direttore Altems. In programma due tavole rotonde e la presentazione della proposta formativa dell’Alta Scuola.

A concludere l’incontro sarà Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e direttore del Master in Bio Executive Account Manager.

“La condizione odierna del panorama sanitario, sia sul piano nazionale che internazionale, evidenzia la necessità di individuare nuove strategie legate all’innovazione tecnologica nel settore healthcare, necessità ancor più sollecitata dalla situazione emergenziale in atto e dalle criticità riscontrate a livello mondiale” – spiega Cicchetti – Le nuove frontiere dell’innovazione tecnologica portano verso la progettazione e l’implementazione di tecnologie sempre più all’avanguardia”. “In questo quadro generale – prosegue – emerge il ruolo chiave dell’account manager, figura cardine per favorire la nascita e la continuità di tali partnership, non solo un anello di congiunzione tra i professionisti operanti in ambito sanitario e il comparto industriale della Salute, ma anche un componente dell’équipe di progettazione per il raggiungimento di obiettivi prefissati”.