Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Milano, il 25 gennaio la preghiera ecumenica dei giovani

A conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, lunedì 25 gennaio, alle 21, nella Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, la preghiera ecumenica dei giovani “Canto per l’Unità”. Vi parteciperanno il coro femminile della parrocchia della Chiesa georgiana, il coro della parrocchia di Sant’Ambrogio della Chiesa russa, il coro maschile della Chiesa romena, il coro della Chiesa copta e quello degli universitari di Comunione e Liberazione.

L’evento, a cura del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano in collaborazione con il Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo, le Cappellanie e i Centri di pastorale universitaria dell’arcidiocesi, sarà trasmesso da Telepace (canale 187 del digitale terrestre), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano. Su Radio Mater in onda alle 22.35.