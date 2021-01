Diocesi: Modena-Nonantola, lettera del vescovo Castellucci. “La lampada del corpo è l’occhio. Per una speranza rigenerante”

L’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, ha presentato oggi la “lettera alla città” scritta in occasione della solennità di San Geminiano, domenica 31 gennaio. La lettera è intitolata “La lampada del corpo è l’occhio. Per una speranza ‘rigenerante’”. Nel documento fra l’altro si legge: “Nessuno avrebbe pensato, il giorno di San Geminiano di un anno fa, di essere alla vigilia di una pandemia così drammatica. Dalla seconda metà di febbraio 2020 l’intera umanità sta vivendo la crisi più acuta degli ultimi decenni, inferiore solo alle due guerre mondiali che hanno devastato il secolo scorso: stiamo superando la soglia dei cento milioni di contagiati e ci avviciniamo ai due milioni e mezzo di morti per o con il Covid”. Questa crisi “da una parte causa e dall’altra svela tante sofferenze. Prima di tutto le causa: una generazione di anziani, quella che ha speso tante energie per la ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, è profondamente ferita e in parte scomparsa; e non solo per Covid, ma anche per altre malattie gravi rese letali dal contagio o inevitabilmente trascurate; la pandemia sparge paure e rabbia, specialmente nelle persone più fragili ed esposte; innesca processi di indebolimento sociale, rendendo precaria l’occupazione; crea un clima generale di distanziamento non solo fisico, ma anche psico-affettivo; acuisce alcune tensioni nel confronto sociale e politico”.

Il Covid però, “non solo causa, ma anche svela tante sofferenze: mette in luce il dramma di una diffusa solitudine; solleva il coperchio sulle disparità economiche, con sacche di povertà crescenti anche tra gli italiani; evidenzia l’incertezza che colpisce i giovani; e, allargando lo sguardo, svela – per chi non se ne fosse accorto – come il mondo sia da sempre, come lo era prima e lo sarà dopo, afflitto da povertà, paure, violenze, epidemie, guerre, diseguaglianze, inquinamento”.

Qui il testo della lettera: https://www.chiesamodenanonantola.it/lettera-alla-citta-dellarcivescovo-castellucci-per-la-solennita-di-s-geminiano/