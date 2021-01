Regno Unito: Elizabeth Prout dichiarata venerabile, eco sui media britannici. Recuperò centinaia di ragazze da alcolismo e prostituzione

La notizia che Papa Francesco l’ha dichiarata venerabile viene ripresa dalla Bbc e dai quotidiani britannici che definiscono la decisione “un passo importante verso la santità”. A Manchester e nel nord industriale del Regno Unito alcune targhe commemorano Elizabeth Prout, soprannominata la “Madre Teresa inglese della metà Ottocento”, per il suo lavoro tra gli ultimi della rivoluzione industriale e le centinaia di ragazze che recuperò all’alcolismo e alla prostituzione. Nata protestante, la Prout era diventata cattolica dopo aver ascoltato il predicatore Domenico Barberi, diventato poi suo direttore spirituale e accanto al quale è sepolta nella chiesa di Saint Anne a Sutton nello Staffordshire. L’11 gennaio 1864 Elizabeth Prout ha fondato il primo ordine di suore Passioniste, le “Suore della Santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo” che accompagnavano alla preghiera tante ore di duro lavoro spesso come insegnanti. Ad aprire la causa per la canonizzazione è stata l’arcidiocesi di Liverpool. Il vescovo della diocesi di Shrewsbury, sua città natale, Mark Davies, l’ha definita “una pioniera nel settore dell’istruzione”. Due possibili miracoli che riguardano due guarigioni, una dal cancro e una da una grave emorragia al cervello, sono stati sottoposti all’esame della Congregazione delle Cause dei santi.