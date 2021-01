San Francesco di Sales: mons. Lomanto (Siracusa), “fare buon uso delle parole per essere costruttori e non distruttori del bene comune”

“La festa di San Francesco di Sales, scelto quale patrono dei giornalisti per la sua genialità nel comunicare, è motivo di incoraggiamento per quanti sono impegnati nella comunicazione sociale”. Lo afferma mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, a nome dell’Ufficio regionale siciliano per la cultura e le comunicazioni sociali. “Il servizio del giornalista impone generosità e abnegazione, correttezza umana ed intellettuale, coraggio e amore alla verità, anche contro i propri interessi personali”, afferma il vescovo. “Oggi – poiché la comunicazione è immediata, con la possibilità di arrivare in tutte le case, raggiungendo anche confini planetari – si impone una responsabilità maggiore nella divulgazione delle notizie che richiedono la compresenza di tre elementi: la verità, la giustizia e la carità. Nessuna di queste tre componenti deve mancare se la notizia vuole essere classificata come buona. Le notizie false, superficiali e grossolane possono equivalere a una condanna senza diritto di replica”. Aggiunge: “san Francesco di Sales – che non cedette mai alla tentazione della polemica e della contrapposizione, ma cercò sempre la via del dialogo e della crescita – insegni a tutti a fare buon uso delle parole, affinché diventiamo costruttori e non distruttori del bene comune”.