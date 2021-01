Celam: domani la presentazione virtuale dell’assemblea ecclesiale dell’America latina e Caraibi che si terrà a Città del Messico dal 21 al 28 novembre

Sarà presentata domani, domenica 24 gennaio, dalla basilica di Guadalupe a Città del Messico, l’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e Caribe, che si terrà nella medesima città dal 21 al 28 novembre. Inizialmente prevista nella primavera di quest’anno e rinviata a causa della pandemia, l’Assemblea farà memoria, a 14 anni di distanza, della quinta Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano di Aparecida. Gli obiettivi dell’Assemblea, si legge in una nota diffusa ieri dal Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), saranno i seguenti: “Contemplare la realtà dei nostri popoli, approfondire le sfide del continente, riaccendere l’impegno pastorale e cercare nuove strade in chiave sinodale”. “Siamo tutti discepoli missionari in uscita” sarà il motto di questo evento ecclesiale che, secondo il Celam, chiama le Chiese del Continente, in comunione con Papa Francesco, a intraprendere un cammino partecipativo per discernere nuovi percorsi nella fedeltà al magistero del Santo Padre e alla via tracciata nel 2007 ad Aparecida. Per la sua natura sinodale, lo svolgimento di questa prima Assemblea ecclesiale sarà caratterizzato da un processo di ascolto del Popolo di Dio e dalla partecipazione di laici, religiosi e religiose, diaconi, seminaristi, sacerdoti, vescovi, cardinali e persone di buona volontà, sotto la protezione di Santa Maria di Guadalupe, patrona dell’America Latina e dei Caraibi. La partecipazione si terrà alle 17.45 italiane ai seguenti link: Facebook e YouTube.