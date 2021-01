Diocesi: Termoli-Larino, delegazione in visita dal Papa. Donata a Francesco una reliquia di san Timoteo. Videomessaggio ai fedeli

Una delegazione della diocesi di Termoli-Larino è stata ricevuta dal Papa per ringraziare il pontefice in occasione del primo anniversario del pellegrinaggio straordinario del corpo di San Timoteo a Roma.

“Il Santo Padre Francesco si è detto entusiasta delle iniziative realizzate – si legge in un comunicato della diocesi – e, con uno speciale video-messaggio, ha ringraziato tutta la diocesi di Termoli-Larino per il dono di una reliquia di san Timoteo che custodirà per la pubblica venerazione”. “In un clima di grande cordialità, nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio 2021, Papa Francesco ha accolto, a santa Marta, una delegazione della diocesi guidata dal vescovo Gianfranco De Luca”. “Nella circostanza è stata donata al Papa una reliquia di san Timoteo allestita e collocata in un reliquiario costituito da una radice d’ulivo raffigurante un’onda del mare dal quale la tradizione narra che sia arrivato a Termoli il corpo del santo proveniente da Costantinopoli alla fine della IV crociata”. L’opera è stata realizzata dall’artigiano Giuseppe Antonio Silvaggio di Ripabottoni, in arte “Peppinuccio”.

Il Papa “si è compiaciuto col vescovo di Termoli-Larino, mons. De Luca, per le varie iniziative intraprese e ha ascoltato con attenzione ed interesse la narrazione del rinvenimento delle sacre reliquie nella Basilica cattedrale l’11 maggio del 1945, dopo che il vescovo Stefano le aveva occultate dal 1239”. Il Papa ha baciato la reliquia e, nell’accogliere il dono, con un video messaggio alla Chiesa di Termoli-Larino, ha dichiarato: “vorrei ringraziare sua eccellenza e tutta la chiesa di Termoli per aver portato questa reliquia di san Timoteo questo è un grande gesto che io porto nel cuore e in ringraziamento di questo conserverò questo per la venerazione pubblica per tutti i fedeli. Grazie tanti a tutti i fedeli di Termoli”.