“A Sua Immagine”: 23 e 24 gennaio. Memoria della Shoah, “Domenica della Parola di Dio” e il Vangelo con don Davide Banzato e Nek

Mantenere viva la memoria della Shoah, un impegno civile ed educativo. “A Sua Immagine” dedica al tema uno speciale su Rai Uno in vista della Giornata della memoria; e ancora, sempre nelle puntate del 23 e 24 gennaio in scaletta troviamo un approfondimento sulla “Domenica della Parola di Dio” e il Vangelo commentato da don Davide Banzato insieme al cantautore Nek. “A Sua Immagine” è un programma firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con alla conduzione di Lorena Bianchetti, prodotto dalla Rai insieme alla Conferenza episcopale italiana.

Nel dettaglio. Sabato 23 gennaio alle ore 15.30 su Rai Uno “A Sua Immagine”, nel focus “Insieme a Papa Francesco”, dedica un approfondimento al dramma della Shoah e all’importanza di mantenerne viva la memoria condivisa. Ne parlano con Lorena Bianchetti la scrittrice Lia Tagliacozzo, vittima di un recente episodio antisemita sul web, la quale desidera condividere con il pubblico la storia della sua famiglia sopravvissuta all’Olocausto, e in collegamento da Gerusalemme il corrispondente Rai Raffaele Genah. Nel corso della puntata, poi, come di consueto lo spazio “Le ragioni della Speranza”, dedicato al Vangelo della domenica: terminato il ciclo di puntate con don Marco Pozza al via da questo sabato una serie di appuntamenti con don Davide Banzato della comunità Nuovi Orizzonti. Il primo dialogo è con il cantautore Nek, che ha accettato di raccontare la sua vita, il legame con la moglie Patrizia e il cammino di fede che lo ha cambiato.

“Parole senza Tempo” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 24 gennaio alle ore 11.15 in diretta su Rai Uno, uno speciale talk dedicato alla “Domenica della Parola di Dio”, istituita da Papa Francesco nel 2020. In studio con Lorena Bianchetti intervengono il sottosegretario della Cei don Valentino Bulgarelli, la teologa Anna Pia Viola e gli attori Giacomo Poretti e Gabriele Cirilli. Tra le testimonianze in collegamento quella di mons. Dario E. Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze-Scienze Sociali, che affronta il tema Parola di Dio e cinema, come pure quella del giornalista di “Avvenire” nonché scrittore Alessandro Zaccuri, che esamina il legame tra Parola e letteratura. Conclude l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco, in diretta alle ore 12 da Piazza San Pietro.