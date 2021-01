Diocesi: mons. Ricchiuti (Altamura), messaggio per la Domenica della Parola di Dio. Invito a proporre la Lectio divina

“A pochi giorni dalla celebrazione della Natività del Signore e nel giorno in cui cele-briamo la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, desidero raggiungervi con questo Messaggio, per preparare la nostra Chiesa locale a celebrare domenica 24 gennaio, in comunione con Papa Francesco e con la Chiesa tutta, la seconda Giornata della Parola di Dio”. Lo afferma mons. Giovanni Ric-chiuti, vescovo di Altamura, con un messaggio indirizzato ai fedeli della diocesi. “Ci ritroveremo, dunque, innanzitutto per celebrare la Parola, come facciamo soprattut-to nel Giorno del Signore, sedendoci intorno alla mensa della Parola, prima di condi-videre quella del Pane. Parola e Pane, infatti, sono i segni della presenza reale del Si-gnore, che parla al cuore dei suoi discepoli ‘lungo la strada’, e poi si ferma con loro per spezzare il pane e nutrirli, perché riprendano con gioia il cammino della evange-lizzazione”. “Sono certo che non mancheranno alle Comunità parrocchiali la creativi-tà e la fantasia liturgiche, affinché la celebrazione della domenica della Parola di Dio susciti amore e venerazione verso le Sacre Scritture”.

“Accogliendo, poi, l’invito di Papa Francesco a riflettere sulla Parola, sarà quanto mai necessario, continuare a proporre la lettura – soprattutto comunitaria – attraverso il metodo della Lectio divina, già da tempo vissuta nelle nostre parrocchie, nelle asso-ciazioni e nei movimenti, sotto la guida dei presbiteri e dei diaconi, facendone mo-mento di conoscenza e di riflessione fondamentali nella catechesi in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, come anche negli incontri di formazione con i giovani, i gruppi famiglia e gli adulti”.