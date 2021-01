Domenica della Parola di Dio: “Maratona biblica” nella diocesi di Lecce

La diocesi di Lecce si organizza per la Domenica della Parola di Dio, in programma per domani Terza domenica del tempo ordinario, con una “Maratona biblica” in diretta sul canale Facebook di Portalecce dalle 5 fino alle 22, con due sole interruzioni previste per le messe presiedute da mons. Michele Seccia alle 11,15 e alle 18, durante le quali la diretta proseguirà sul canale Facebook “Oratorio Ss. Angeli Custodi – San Pietro Vernotico”. Ideatore della maratona don Vincenzo Martella, parroco di Santi Angeli Custodi in San Pietro Vernotico, che seguirà l’alternarsi di numerosi fedeli nella proclamazione dei passi della Bibbia durante tutte le ore di durata dell’iniziativa.