Teologia: Seraphicum, fra Raffale Di Muro è il nuovo preside

Fra Raffaele Di Muro è il nuovo Preside della Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” Seraphicum, la più antica realtà accademica francescana, fondata il 24 gennaio 1905 e retta dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali. La nomina – si legge in una nota – è arrivata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, il dicastero che ha competenza sulle realtà di formazione ecclesiastiche. Nato a Lucera (Foggia) il 25 marzo 1969, fra Di Muro emette nel 2000 la professione solenne nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e l’anno successivo viene ordinato presbitero. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, nel 2001 consegue il Diploma di Grafologo presso la Scuola Superiore “Girolamo Moretti” di Roma e nel 2004 il Dottorato in Sacra Teologia (indirizzo teologico spirituale) alla Facoltà che oggi è chiamato a guidare. Diversi gli incarichi accademici ricoperti tra i quali, per rimanere all’oggi, quello di docente ordinario di Teologia Spirituale e di Spiritualità Francescana alla Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” dove è direttore della Cattedra Kolbiana, coordinatore della Licenza in Francescanesimo e direttore della “Scuola di Grafologia Seraphicum”. È inoltre docente invitato di Teologia Mistica all’Istituto di Spiritualità della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, di Storia della Spiritualità all’Istituto Francescano di Spiritualità presso la Pontificia Università Antonianum e di Teologia Spirituale e Storia della Spiritualità all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Molto vivace l’attività di studio e ricerca che registra una ricca bibliografia sulla spiritualità e sul francescanesimo, con una particolare attenzione rivolta a santa Chiara d’Assisi, al confratello san Massimiliano Kolbe e ai mistici, francescani ma non solo. In ambito editoriale, fra Di Muro è direttore responsabile ed editoriale di Miscellanea Francescana (la più antica rivista di studi francescani, a carattere scientifico, a livello nazionale e internazionale) e dell’omonima casa editrice, riveste inoltre l’incarico di direttore editoriale delle riviste Miles Immaculata e Luce Serafica, oltre che di redattore del mensile San Bonaventura informa. Assistente spirituale della Milizia dell’Immacolata internazionale (di cui è stato anche presidente), dal 2014, con nomina di papa Francesco, è Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi.