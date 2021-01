Rai Due: Sulla via di Damasco, domani Giulio Base racconterà la sua “ricerca di Dio”

Uomini d’arte, registi, musicisti, che non smettono mai di guardare al mistero, di sentire e percepire Dio, ascoltarne la voce, nonostante la partita a scacchi con il dolore causato dalla pandemia. Il regista Giulio Base sarà ospite della conduttrice Eva Crosetta nella prossima puntata di Sulla via di Damasco, in onda domani, domenica 24 gennaio, alle 8.45, su Rai Due. “Regista, attore e sceneggiatore – spiega una nota Rai – con una vita professionale profondamente legata alla fede, racconterà di sé, ma anche dei lasciti e dell’eredità di alcuni suoi film sui santi (san Pietro, san Pio) che hanno improntato di umiltà, di coraggio e di forza la sua vita di uomo e di regista”. “La fede – ha detto – è una parte di me che non posso e non voglio delegare”.

Annunciare la buona notizia con la musica, è l’obiettivo di Giovanni Nuti, musicista, che continua a dare voce e note ai versi di Alda Merini. Di fronte a questo deserto, “la luce splende nelle tenebre”, ha detto Nuti. Il maestro annuncia che è arrivato il momento di terminare di musicare il “Francesco” della poetessa dei Navigli. “Proprio adesso che il mondo parla di morte come una diminuzione della vita, il santo di Assisi la riconosce” invece come “sorella morte”.