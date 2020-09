Rosminiani: il 4 ottobre inaugurazione a Rovereto del bassorilievo “Rosmini in uscita”. Messa e benedizione dell’arcivescovo Tisi

Una nuova opera dell’artista Paola de Gregorio verrà inaugurata a Rovereto domenica 4 ottobre alle 11.30 nel cortile di Casa natale Rosmini in via Stoppani 3: si tratta del bassorilievo “Rosmini in uscita”. L’evento si svolge nel contesto della festa annuale in memoria del beato filosofo, come parroco di San Marco, organizzata dal decanato di Rovereto e dai padri rosminiani. La mattina si aprirà alle 10 con la messa in San Marco, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, con la presenza del padre generale dei rosminiani Vito Nardin, e del padre provinciale Mario Adobati. Al termine della funzione liturgica l’inaugurazione del bassorilievo e la benedizione dell’opera da parte di mons. Tisi. La festa sarà preceduta, venerdì 2 ottobre, da una conferenza pubblica di presentazione del nuovo opuscoletto “Antonio Rosmini ‘prete roveretano’ – parroco di S. Marco (1834-1835) e cittadino di Rovereto”, nella chiesa della Madonna di Loreto alle 17.30. Relatore sarà don Eduino Menestrina, direttore della Biblioteca rosminiana di Rovereto. Elena Albertini, storica, interloquirà con il relatore, ponendo alcuni dei quesiti “che i roveretani hanno nel cuore e nella mente a proposito di Rosmini”.