RnS: card. De Donatis all’Alleluja! International Web Meeting, “nulla potrà più essere come prima”

Una speciale iniziativa in chiave digitale, un gesto di vicinanza spirituale, un’esperienza di fraternità promosse dal Rinnovamento nello Spirito Santo (www.rinnovamento.org). Può riassumersi così l’“Alleluja! International Web Meeting”, il grande evento internazionale di preghiera e di evangelizzazione in programma oggi e domani presso la sede nazionale di Roma e rivolto agli aderenti del Movimento (in particolare ai Cenacoli, ai Gruppi e alle Comunità). Come intento, quello di raccontare, attraverso le potenzialità tecnologiche, la fede e il bene comune in questo delicato frangente segnato dal Covid-19, a partire dal versetteo biblico che ispira l’appuntamento: “Ogni vivente dia lode al Signore” (Sal 150,6). Ad aprire il programma, con la dedicazione e la benedizione dell’edicola alla “Vergine dalle mani alzate” – consegnata con questo titolo al Rinnovamento da San Giovanni Paolo II -, è stato il card. Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. “Ricordiamo tutti il silenzio, qualche mese fa, delle strade vuote, interrotto dal suono delle sirene, dai bollettini quotidiani sui morti per coronavirus, e, in seguito, il riemergere di domande di senso, il rifiorire della speranza e il desiderio di relazioni”, ha ricordato il prelato ai circa 20mila utenti collegati in Rete dall’Italia e da ogni parte del mondo: “Cogliamo questi segni di ripartenza, ma al contempo sento che nulla potrà più essere come prima. A partire dall’esperienza personale, sono convinto che, nonostante il cambiamento, ci portiamo dentro quello che abbiamo vissuto, in maniera nuova, con una consapevolezza nuova”.