Giornata mondiale migrazioni: Migrantes, on line “Migranti press”

“Come Gesù Cristo costretti a fuggire: accogliere, proteggere, programmare, integrare gli sfollati interni”: questo il tema della 106ma Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato che si celebrerà domani, 27 settembre. La Fondazione Migrantes ha inviato a tutte le parrocchie italiane un numero speciale della rivista Migranti-Press per permettere alle diocesi e alla parrocchie di poter preparare adeguatamente la Giornata. Il giornale si apre con il messaggio di Papa Francesco per la Giornata e il commento del presidente della Fondazione Migrantes, mons. Guerino di Tora e del direttore generale dell’organismo pastorale della Cei, don Giovanni De Robertis e con una scheda informativa sul tema della Giornata: gli sfollati interni. Nel numero – si legge in una nota n- anche diversi sussidi per le famiglie, i giovani, gli adulti, una preghiera affidata a don Francesco dell’Orco e una riflessione biblica di suor Elizangela Chaves Dias. La rivista, alcuni sussidi online e altro materiale si possono trovare sul sito. Inoltre è in continuo aggiornamento il sito informativo www.migrantesonline.it con notizie sulla Giornata e sulle iniziative

nelle varie diocesi.