Disabilità: mons. Tscherrig (nunzio per l’Italia), “ciascuno di noi ha responsabilità verso i più deboli”

“Quella che stiamo inaugurando questa sera è un’opera a servizio della persona con le diverse abilità e disabilità e delle loro famiglie. Deve impegnare la solidarietà di tutti, di tutti i battezzati, perché ciascuno di noi ha responsabilità verso i più deboli”. Lo ha detto questo pomeriggio il Nunzio per l’Italia Paul Emil Tscherrig a Castrovillari, nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, dove ha presieduto la messa che ha preceduto l’inaugurazione del Polifunzionale per la disabilità, affidato alla fondazione Casa della Misericordia. “Per ogni peccatore che si converte gioisce anche il cielo – ha detto il nunzio -. Forse qualche volta da cristiani ci sentiamo scandalizzati dalla tanta pazienza e misericordia di Dio. Invece egli non si arrende mai nel cercarci e chiamarci e offrirsi la sua salvezza, togliendoci dalla fossa della nostra miseria”. Per il presule, è fondamentale “porsi a servizio dei più piccoli senza chiedere nulla” e, a tal proposito, ha invitato, sulla scorta del Vangelo “a non diventare schiavi del consumo, dei beni materiali ma di esporsi alla sorpresa e alla amicizia dello Spirito Santo”, certo che “non va perduta nessuna delle nostre opere svolte per amore e nessuna generosa fatica”.