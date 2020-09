Famiglia vincenziana: accanto ai “senzatetto” in 158 Paesi del mondo

“L’Alleanza della Famiglia vincenziana per i senzatetto è il nostro unico progetto comune. Pertanto, esso dev’essere promosso, esteso e introdotto nei 158 paesi dove la Famiglia vincenziana è presente affinché nessuna Congregazione o Associazione rimanga estranea a questo progetto, ma che tutte prendano parte attiva all’iniziativa in ogni angolo del mondo dove viviamo e serviamo”. Lo scrive Tomaž Mavrič, superiore generale della Congregazione della Missione, in una lettera indirizzata a tutta la Famiglia Vincenziana diffusa nei cinque continenti. Il padre generale invita tutta tutti i 170 rami della Famiglia vincenziana a diventare collaboratori attivi dell’iniziativa Famvin Homless Alliance ( sito www.vfhomelessalliance.org – e-mail: homeless@famvin.org) e conclude: “La pandemia di Covid-19 ci ha portato, individualmente e come membri della Famiglia vincenziana in tutto il mondo, molte opportunità e sfide. Lo stesso è vero per il periodo post-Covid-19. Papa Francesco ci ricorda incessantemente che il mondo, e noi individualmente, non possiamo rimanere gli stessi dopo il Covid-19. O diventeremo migliori, o faremo un passo indietro e peggioreremo. Lo stesso vale per la nostra Famiglia vincenziana, per il nostro Movimento vincenziano”. La Fha, con la Campagna delle 13 Case, vede ben 52 progetti in una fase di sviluppo (pianificazione, esecuzione o completamento) in 37 paesi, 761 case costruite o riparate.