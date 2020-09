Coronavirus Covid-19: Prato, in tre mesi erogati 76mila euro. Domande in crescita

Continuano a crescere le richieste di sostegno al “Buon Samaritano”, il fondo di solidarietà promosso dalla diocesi di Prato e dall’associazione “Insieme per la Famiglia” volto a supportare le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria. Dallo scorso 11 giugno ad oggi – informa la diocesi – sono stati erogati fondi per un totale di 75.900 euro a 62 nuclei familiari. Numeri in costante crescita, se si considera che al 31 luglio le domande accolte erano 41 e circa 50mila euro la somma erogata. “Le richieste di aiuto stanno aumentando, così come la solidarietà da parte di singoli cittadini e varie realtà del territorio che stanno sostenendo questo progetto”, ha sottolineato Idalia Venco, direttrice della Caritas diocesana di Prato: “È stata un’idea lungimirante quella del vescovo Nerbini, che è intervenuto subito su un bisogno reale delle persone. Sono già oltre 160 le domande pervenute, si tratta sia di italiani che stranieri, spesso persone fino ad ora non conosciute dai centri di ascolto”. Attualmente sono 10 le pratiche in sospeso per mancanza di documenti da parte dei richiedenti, 30 invece quelle già pronte per essere esaminate nella commissione che si riunirà all’inizio del mese di ottobre. Per un totale di 164 richieste. La dotazione del fondo ammonta attualmente a circa 200mila euro, cifra che è costantemente cresciuta grazie a donazioni di privati e aziende.