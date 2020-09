A Sua Immagine: 26 e 27 settembre. Alla scoperta di Anagni, speciale Giornata del migrante e il Vangelo con don Maurizio Patriciello

Anagni, la città dei Papi, è la protagonista delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 26 e domenica 27 settembre; accanto alla visita della città insieme alla conduttrice Lorena Bianchetti, nel weekend di “A Sua Immagine” su Rai Uno si parlerà della 106a Giornata del migrante così come del commento del Vangelo della domenica con don Maurizio Patriciello. “A Sua Immagine”, in onda da oltre vent’anni, è un programma realizzato dalla Rai insieme alla Cei firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Nel dettaglio. Sabato 26 settembre alle ore 15.30 su Rai Uno “A Sua Immagine” ci conduce alla scoperta di Anagni. Lorena Bianchetti visita la città che ha dato i natali a quattro pontefici ed è stata anche sede papale, luogo dove arte, cultura e spiritualità si incontrano. Alle 15.54 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello ci accoglie nel rione Salicelle di Afragola, luogo segnato sì da difficoltà ma anche da avamposti di speranza.

Alla 106a Giornata del migrante è dedicato il talk domenicale di “A Sua Immagine”, il 27 settembre alle ore 10.30 in diretta su Rai Uno. Nello studio Rai di Roma la conduttrice Lorena Bianchetti si confronta sul tema di quest’anno – “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni” – insieme padre Camillo Ripamonti, presidente dell’associazione Centro Astalli, Angela Caponnetto, giornalista e inviata di RaiNews24, e Oliviero Forti, responsabile Immigrazione Caritas. Il tema scelto da papa Francesco per questa giornata è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire” ed è riferito al dramma dimenticato degli sfollati interni.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa dal Duomo di Torino, per la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, alle ore 12.00 da piazza San Pietro.