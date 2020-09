Rai Due: Sulla via di Damasco, domani una puntata sulla nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”

“Fratelli tutti”, la nuova enciclica di Papa Francesco, che firmerà il prossimo 3 ottobre, ad Assisi, sarà al centro della puntata di Sulla via di Damasco, domani, domenica 27 settembre, alle 8.50, su Rai Due. La conduttrice Eva Crosetta ne parlerà con Massimiliano Menichetti, giornalista, responsabile della Radio Vaticana – Vatican News, conoscitore del magistero di Papa Bergoglio. Con le immagini della conferenza stampa di ritorno da Abu Dhabi e di alcune udienze generali, l’esortazione del Santo Padre a riconoscere i poveri come fratelli nel dolore e a vivere in armonia con il creato. Saranno presentate anche le voci dal campo profughi di Lesbo e le storie di alcuni rifugiati siriani sulla necessità della fratellanza per rianimare la speranza. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche l’intervista al docente di Economia, Stefano Zamagni, “sull’urgenza anche nell’economia, di superare molti paradossi di quest’epoca – spiega la rai – per ricomporre la frattura tra efficienza e solidarietà”.