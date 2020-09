Salesiani: Torino, il 3 ottobre l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco

Tre giorni di appuntamenti, a Torino, per l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco presso il complesso di Torino Valdocco (Via Maria Ausiliatrice, 32), nelle giornate del 2-3-4 ottobre. Tra gli ospiti d’onore – informano gli organizzatori dell’evento – oltre a don Ángel Fernández Artime (Rettor Maggiore dei Salesiani), 15 ambasciatori e ambasciatrici presso la Santa Sede, dove lavorano i Salesiani nel mondo, Vittorio Sgarbi (critico d’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano), Anna Laura Orrico (sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte) e Chiara Appendino (sindaco di Torino). Interverranno all’evento Sergio Sabbadini (responsabile progetto architettonico Museo Casa don Bosco), Massimo Chiappetta (responsabile progetto museografico Museo Casa don Bosco), don Cristian Besso e Stefania De Vita (responsabili progetto museologico Museo Casa don Bosco). La tre giorni di appuntamenti prevede, venerdì 2 ottobre, una conferenza stampa rivolta ad operatori della comunicazione e addetti ai lavori per una presentazione completa del nuovo percorso museale (su accredito ed invito). Sabato 3 ottobre, l’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco alla presenza delle autorità civili e religiose (su accredito ed invito); domenica 4 ottobre, l’apertura al pubblico del Museo Casa Don Bosco (accesso libero).