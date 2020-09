Disabilità: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “essere dalla parte di tutti i crocifissi della storia”

“Essere sempre e comunque dalla parte di tutti i crocifissi della storia che sono la carne viva di Cristo”. È questa, ha spiegato mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, la missione del Polifunzionale della disabilità di Castrovillari, inaugurato oggi. Il Polifunzionale è stato realizzato grazie al contributo Cei dell’otto per mille (500.000 euro), alla dotazione finanziaria della Fondazione Rovitti (1.400.000) e all’immobile di proprietà del Seminario Vescovile (950.000), oltre ad un mutuo bancario (900.000). “Il Polifunzionale si propone di essere, per le persone con disabilità e più in generale per le persone fragili – ha spiegato Savino – una ‘casa’ in cui sia possibile un progetto di vita che vada ben al di là della semplice logica delle prestazioni sociali e sanitarie, che spesso rischiano di essere allineate più alle competenze dei professionisti che ai bisogni esistenziali degli ospiti”. “Dobbiamo sentire la responsabilità che si ha nel progettare la vita di altri, non per tirarci indietro, ma per assumere il nostro compito con cautela e prudenza evangelica”, l’invito del presule, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.