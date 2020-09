Ordinazione episcopale mons. Cevolotto: mons. Tomasi (Treviso), “portare a tutti l’annuncio di cui tutti hanno bisogno”

“Sei inviato a portare a tutti, nella tua nuova terra, nella tua nuova casa, l’annuncio di cui tutti hanno bisogno”. Lo ha detto mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso, nell’omelia della messa per l’ordinazione episcopale di mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio. “Potrai proclamare con la parola e con i gesti, con le tue decisioni, con tutto il tuo essere che il Cristo, il crocifisso risorto è presente e vivo nella nostra storia, nelle nostre case, sulle nostre strade, nelle pieghe delle esistenze fragili e smarrite come nei grandi sogni di bene che nonostante tutto continuano a fiorire”, ha proseguito il presule: “Sei chiamato ad essere maestro di questo annuncio, di questa folle sapienza. L’umanità lo sta aspettando. Spesso non lo sa o non se ne rende conto, talvolta crede addirittura di non volerne neppure sentir parlare, ma ogni persona e tutta la nostra società confusa e smarrita ne hanno bisogno. Questo annuncio e questa fiducia saranno la tua vera ricchezza ed il dono prezioso che porterai alla tua Chiesa”.