Papa Francesco: nomina David Charles Baulcombe membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze

Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze David Charles Baulcombe, professore di Botanica presso l’Università di Cambridge. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Il prof. Baulcombe è nato il 7 aprile 1952 a Solihull, in Gran Bretagna. Ha studiato presso le Università di Leeds ed Edimburgo, conseguendo il dottorato di ricerca. Ha insegnato in varie Università. Ha concentrato la propria ricerca sulla regolazione genica, scoprendo come l’espressione genica possa essere regolata a livello dell’acido ribonucleico (Rna) durante il normale sviluppo e nella resistenza alle malattie. Dal 2017 è professore di ricerca presso la Royal Society e Professore di Botanica nel Dipartimento di Scienze delle piante dell’Università di Cambridge. Ha ricevuto diversi riconoscimenti in campo scientifico.