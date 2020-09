Cinema: domani a Senigallia la giornata conclusiva delle “SdC Days”

Domani, 26 settembre, giornata conclusiva delle SdC Days 2020, le giornate nazionali dedicate alle Sale della Comunità. Conducono dal Cinema Gabbiano di Senigallia Laura Mandolini e Francesco Giraldo. Si parte sempre alle 8 con il buongiorno di Giacomo Poretti, che racconta uno dei suoi film del cuore. Alle 10 il panel “Le Sale della comunità al tempo del Covid”, dedicato a tutte le esperienze di resistenza culturale durante l’isolamento. L’incontro sarà a cura di Gabriele Lingiardi (Comunicazione Acec Milano) che dialogherà con alcune delle Sale della Comunità come il Cinema Baretti, il Teatro Monterosa e il Cinema Agnelli di Torino, il Piccolo Teatro Don Bosco di Padova, il Cinema Teatro Orione di Bologna, l’Excelsior Cinema & Teatro di Cesano Maderno. Alle ore 11 “La sfida della ripartenza”, una tavola rotonda dedicata a riscoprire all’interno della filiera cinematografica l’atteggiamento giusto per affrontare le difficoltà in questo momento di incertezza segnato dall’era post-Covid. A seguire, un intervento di Simone Gialdini (direttore generale Anec). Alle 12 Brunetto Salvarani, teologo, giornalista e scrittore, parlerà del ruolo delle Sale della Comunità all’interno della Chiesa di Papa Francesco, mentre a seguire Tommasi Subini (Università Statale di Milano e Gianluca Della Maggiore (Università Internazionale Uninettuno) rifletteranno sulle valenze culturali e pastorali della cultura cinematografica di Papa Francesco. Alle 13 nell’Aperitivo con l’autore Marina Saraceno (Giornalista) dialogherà con l’attore e drammaturgo Giovanni Scifoni. In chiusura, alle 21, anteprima in streaming di Corpus Christi, di Jan Komasa.