Cinema: Bari, inaugurata la sala della comunità “Il Piccolo”. Mons. Cacucci, “sviluppare incontri culturali”

“Il ruolo di questa sala della comunità è educativo”, è una sala “in cui gli incontri più diversi dal punto di vista culturale possono svilupparsi”. Lo ha detto ieri sera l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, inaugurando la sala della comunità “Il Piccolo” di Bari-Santo Spirito. Il cinema, proprietà della parrocchia dello Spirito Santo, è stato ristrutturato grazie ad un progetto, ideato nel 2017 da don Giuseppe Cutrone (delegato Acec per Puglia e Basilicata) e finanziato dalla Regione Puglia. “Il cinema ‘Il Piccolo’ si inerisce nella migliore tradizione delle parrocchie che nel Dopoguerra, con la proiezione dei film, sono state un luogo di produzione culturale enorme”, ha continuato. “Il Piccolo è tra le più belle sale del territorio”, ha concluso. “La sala della comunità è di tutta la comunità cristiana” e per “la comunità che abita questo territorio”; è un crocevia dove tante persone “vengono a contatto con una realtà ecclesiale dove si respirano i valori del vangelo” e si incontra l’umano, ha aggiunto don Gianluca Bernardini, presidente Acec Milano. La nuova sala della comunità ha una zona libreria/book shop, dove si potranno leggere libri o fare presentazioni editoriali, uno spazio per le proiezioni all’aperto in silent movie e una zona di degustazione di prodotti tipici della cucina pugliese, con un laboratorio di gastronomia. A causa del Covid-19, al momento è attiva soltanto la proiezione cinematografica.