Ue-India: domani summit virtuale, in programma risposta al Covid-19 e “Agenda comune per la cooperazione” fino al 2025

(Bruxelles) Sarà virtuale anche il summit Ue-India che si svolgerà domani, 15 luglio. I leader dell’Unione europa – Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Josep Borrell, alto rappresentante Ue per la politica estera – saranno collegati in video con il primo ministro indiano Shri Narendra Modi. Principale tema in agenda certamente la lotta alla pandemia, soprattutto la “cooperazione e la solidarietà globali per proteggere le vite, mitigare le conseguenze socio-economiche e rafforzare le possibilità di contrasto e risposta” al Covid-19. Sul tavolo però ci sono anche altri “temi globali e regionali” (cooperazione in materia di sicurezza, clima, ambiente, commercio e investimenti, economia digitale e connettività), spiega la nota da Bruxelles, che definisce il summit come una “opportunità per rafforzare il partenariato strategico Ue-India, sottolineando i principi e i valori condivisi di democrazia, libertà, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, con l’obiettivo di offrire benefici concreti alle persone nell’Ue e in India”. Dal summit usciranno una serie di documenti congiunti tra cui una nuova “Agenda comune per la cooperazione” che segnerà la strada di questo rapporto fino al 2025.