Coronavirus Covid-19: diocesi Padova, sabato incontro a Vo’ dedicato a medici e infermieri per rileggere l’esperienza guardando al futuro

C’è ancora qualche posto libero per partecipare sabato 18 luglio a “Sulle tracce del futuro”, proposta dalla Pastorale sociale e del lavoro e dalla Pastorale della salute della diocesi di Padova e destinata a medici, infermieri, operatori sanitari in prima linea durante l’emergenza Covid-19.

Un’intera giornata (ore 9-17.30) per riflettere insieme sul vissuto, anche aiutando a sciogliere il carico emotivo e psicologico assorbito, rileggendo l’esperienza e guardando al futuro, accompagnati da Lieta Dal Mas, psicologa e psicoterapeuta, docente di counseling sanitario, e Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino, docente di liturgia all’Istituto Santa Giustina di Padova.

Immagini, sofferenze, fatica, scelte, volti, storie, paure: nei giorni più frenetici in prima linea accanto ai pazienti ci sono stati medici, infermieri e operatori sanitari, che si sono trovati a vivere un’emergenza inedita con conseguenze nei ritmi e nelle modalità di vita, di lavoro, nelle relazioni familiari e nelle relazioni con i pazienti e con i loro familiari. La proposta si sviluppa a Vo’. Più precisamente il punto di incontro sarà la chiesa di Cortelà dove si svolgerà la prima parte della giornata, cui seguirà un momento di cammino fino alla chiesa di Boccon dove ci sarà la condivisione, il pranzo al sacco quindi la seconda parte e il ritorno alla chiesa di Cortelà previsto per le 17.30. L’iniziativa si rivolge a un numero massimo di 15 partecipanti. Iscrizioni tramite il modulo all’indirizzo: http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/06/16/sulle-tracce-del-futuro/.