Rai Due: “O anche no”, ritorna la terza puntata della serie con la giovane alfiere e le canzoni di Bertoli

Sarà trasmessa venerdi 17 luglio, alle 00.30, in onda su Rai 2 la terza replica di “O anche no”, il docureality sul sociale e sull’inclusione. I protagonisti di questa puntata, nel rispetto delle prescrizioni del Governo per proteggere dal Coronavirus, si collegheranno con Paola Severini Melograni dalle proprie abitazioni. Anche i “Ladri di Carrozzelle” suoneranno insieme collegandosi via web, ciascuno dalla propria casa. Protagonisti di questa puntata saranno: Elena Salvatore, 10 anni, la più giovane dei nuovi “alfieri della Repubblica” nominati recentemente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; Alberto Bertoli, cantautore ma anche logopedista, figlio di Pierangelo Bertoli; Daniela Caciolo, la mamma di un bambino disabile che ha scritto una lettera al direttore di Repubblica con una richiesta di aiuto; Saveria Dandini, presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari, specializzato della riabilitazione psico-fisica e all’integrazione didattica e sociale dei disabili; Giacomo Innocenzi, che da dieci anni conduce il talk show “Pour parler” malgrado sia affetto da sclerosi multipla.

Infine, Serena Fumarola, che consiglierà un film da vedere su Raiplay, e appunto i Ladri di Carrozzelle, che canteranno “A muso duro” di Pierangelo Bertoli e “Come together” dei Beatles.