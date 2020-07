Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “sintonia tra scelte governo e italiani. Democrazia sempre punto di forza”

“Credo che il tema del rapporto tra epidemia e democrazia meriti un ulteriore momento di approfondimento anche in vista delle scelte che a breve saremo chiamati a compiere”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento di oggi al Senato. “Nella nostra esperienza italiana – ha sottolineato il ministro – la chiave più importante per piegare la curva del contagio è stata proprio la sintonia di fondo tra le misure che abbiamo adottato e il sentire comune della popolazione, consapevole dei rischi che tutto il Paese stava correndo”. Speranza ha chiarito: “Non è per me mai stata la chiave securitaria quella decisiva, ma la persuasione, la convinzione delle persone. Io penso che la democrazia e le sue regole rappresentino sempre un punto di forza, mai un punto di debolezza. E credo che queste riflessioni valgano anche per i prossimi mesi”.