Frati Assisi: si chiude domani la raccolta fondi per aiutare i poveri in Italia colpiti dal Covid-19

Si concluderà domani, 15 luglio, la campagna di solidarietà “Con il cuore, nel nome di Francesco” promossa dai frati di Assisi a favore dei poveri in Italia vittime della crisi economica dovuta alla pandemia per il coronavirus. Fino alla mezzanotte sarà possibile donare inviando un sms o chiamando da rete fissa al 45515 per aiutare le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal Covid-19.

“Ridiamo un sorriso a chi lo ha perduto”, l’appello lanciato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa della basilica di San Francesco d’Assisi. “Un ultimo sforzo per completare questa grande e straordinaria maratona di generosità per i poveri”, l’invito di p. Fortunato: “Siamo chiamati, da essere umani, ad aiutare i più deboli, gli ultimi e gli affamati”. “Manca ancora poco per raggiungere l’obiettivo – conclude il francescano – la generosità degli italiani non è mancata e non mancherà”.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato al 45515 da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di san Francesco.