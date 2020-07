Libri: Messaggero di Sant’Antonio, pubblicato “La Trinità in noi. Testi dei maestri spirituali” di Scolastica Blackborow

“La Trinità in noi. Testi dei maestri spirituali” è il titolo del volume pubblicato per la casa editrice “Messaggero di Sant’Antonio” di Padova, a cura di Scolastica Blackborow, fondatrice e presidente dell’Associazione di volontariato Oasi , nata nel ’93 per accompagnare i malati oncologici dell’ospedale di Ferrara. Una piccola ma densa antologia di testi – da sant’Atanasio a Paul De Jaegher, da san Giovanni Paolo II a santa Elisabetta della Trinità, da santa Teresa di Gesù a Georges Lefèbvre, solo per citarne alcuni – che, come scrive nella presentazione il vicario generale dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, mons. Massimo Manservigi, può aiutare a “camminare alla luce e sotto la guida dello Spirito dentro un’intera comunità di volti e di storie da cui imparare, ricevere consiglio, approfondire, trovare consolazione o giusto monito e, infine, attraverso di essi, raggiungere l’amicizia di Cristo e della Trinità che dimora in noi e che ci spinge verso gli altri”.

Un percorso, personale e comunitario, quello di Blackborow, che inizia circa 50 anni fa con la lettura del commento del teologo dominicano Marie Michel Philipon, “La dottrina spirituale di Suor Elisabetta della Trinità”. Anche grazie a testi come questo – e di Padri della Chiesa, mistiche e mistici, teologhe e teologi antichi e moderni -, l’autrice, come scrive lei stessa nella prefazione, ha incominciato “a vedere la vita interiore come una vera compenetrazione dell’anima in Dio e di Dio nell’anima; un reciproco dimorare che si apre per accogliere”.