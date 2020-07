Agricoltura: Coldiretti, “le fattorie didattiche possono accogliere in estate i bambini in sicurezza”

“Quasi 9 italiani su 10 (89%) sognano l’agricolonia per i propri figli con un gradimento in crescita nel 2020 per un servizio fondamentale per le famiglie in un Paese come l’Italia dove il 75% dei bambini non ha un posto al nido”. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Fondazione Univerde e Istat, in riferimento alla presentazione del primo rapporto Coldiretti dedicato a “La vera agricoltura sociale fa bene all’Italia”, presentato oggi a Roma davanti al ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e al presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

In Italia secondo l’Istat l’offerta di servizi educativi per l’infanzia esclude 3 famiglie su 4 (75,3%) del bacino potenziale di utenza con insostenibili difficoltà per i genitori per incompatibilità fra gli impegni di lavoro e le esigenze di cura dei figli, per l’assenza di parenti di supporto e per l’elevata incidenza dei costi di assistenza. Una situazione aggravatasi con il lockdown e la chiusura delle scuole a causa della pandemia che hanno provocato in molti mamme e papà il cosiddetto parental burnout, uno stato di esaurimento psicofisico legato all’impossibilità di conciliare i tempi dello smart working con quelli delle esigenze educative dei bambini. “Una soluzione in tal senso viene – spiega Coldiretti – dalle fattorie didattiche nate nelle campagne italiane che possono accogliere durante l’estate i bambini in sicurezza con attività ricreative ed educative a contatto con la natura, magari usufruendo del bonus baby sitter”.

In questo contesto, “con famiglie che hanno bisogni e problemi sempre più diversificati – sottolinea la Coldiretti – il nuovo welfare offerto dalle fattorie sociali lungo tutta la penisola rappresenta una boccata di ossigeno per tanti italiani ma anche per il sistema dei servizi pubblici messo sotto pressione dalla pandemia, oltre ad offrire garanzie di sicurezza poiché all’aria aperta è più facile il rispetto del distanziamento e minori sono i rischi di contagio”.