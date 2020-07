Paesi Bassi: giovani, si prepara una Gmg nazionale per il gennaio 2021

È stata annunciata oggi la data del secondo incontro nazionale dei giovani dei Paesi Bassi: sarà il fine settimana dal 29 al 31 gennaio 2021 sull’isola di Ameland. Il primo di questi eventi si era svolto nel 2019, per permettere ai giovani olandesi che non potevano andare a Panama di riunirsi insieme per il cosiddetto “WJD@home”, la “Gmg a casa”. Quel momento era stato “un grande successo, con oltre un centinaio di partecipanti”, ha spiegato Desiree Bühler, responsabile della Pastorale giovanile della diocesi di Rotterdam, e aveva “suscitato un grande entusiasmo non solo tra i giovani che hanno partecipato, ma tra tutti quelli che hanno lavorato per prepararlo e con i vescovi”. È per questo che si è pensato a una continuazione e a un nuovo incontro per i giovani dai 15 anni in su. Saranno organizzati degli autobus che raccoglieranno i giovani nelle diverse diocesi e li porteranno all’imbarco del traghetto per l’isola Ameland la sera del venerdì, quando cominceranno i momenti di scambio, catechesi, spazi di dialogo e di festa, al ritmo del tema “Alzati, ti costituisco testimone di ciò che hai visto”. “Il tema è legato a Papa Francesco ed è uno dei temi sulla strada verso la Giornata mondiale della gioventù in Portogallo (2023)”, spiega Desirée, temi che come sempre “hanno a che fare con l’alzarsi e il muoversi”: “Sostenere la fede, investire nella relazione con Dio e muoversi verso il prossimo sarà ciò di cui si occuperà il fine settimana”.