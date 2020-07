Sport: Gonzaga, appello dell’istituto dei gesuiti di Palermo per salvare l’Asd Verga Basket

Quindici giorni per salvare l’Asd Verga, vanto del basket palermitano e storica alleata nella promozione dell’attività sportiva tra i più piccoli. Una corsa contro il tempo a cui ha deciso di dare il proprio contributo l’Istituto Gonzaga-Isp di Palermo, inviando a tutte le famiglie degli allievi e alla città una lettera per trovare fondi e sponsor necessari per iscrivere la squadra di basket femminile, sbarcata un anno fa nella massima serie, al campionato nazionale di A1.

Nelle scorse settimane, infatti, il presidente della Verga Basket Palermo ha annunciato di dovere rinunciare all’iscrizione a causa della crisi economica seguita alla pandemia: il loro main sponsor ha comunicato che non potrà più rinnovare il contratto di sponsorizzazione. E, anche in presenza di esso, i fondi non basterebbero per affrontare le spese di un campionato in massima serie, che necessita di un budget di circa 300mila euro. Una notizia che ha generato dispiacere tra i vertici del Gonzaga e anche tra le famiglie, per il legame stretto di collaborazione con le atlete dell’Asd Verga nella cura delle attività di minibasket nella Polisportiva di via Mattarella. “Siamo felici di collaborare da tempo con l’associazione sportivo dilettantistica Verga che, all’interno della nostra realtà, si occupa del settore minibasket giovanile − dice il direttore generale del Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Maria Denora −. La Verga può dirsi senza dubbio la più prestigiosa società cestistica palermitana. Dopo quasi 30 anni, è riuscita a riportare, non senza sacrifici, la città di Palermo nell’ambito del basket nazionale. Uniamo le forze vitali di questa città per fare in modo che questa esperienza continui”. Di qui l’idea di scendere in campo per sostenere la squadra. La data segnata in rosso sul calendario è quella del 31 luglio prossimo, termine ultimo per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A1: è necessario arrivare alla prima tranche del budget (80mila euro) nell’arco dei prossimi 15 giorni.