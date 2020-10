Pizzaballa nominato Patriarca: Patton (custode), “totale disponibilità a collaborare in modo fraterno per far crescere le nostre relazioni con il Patriarcato”

“Siamo felici di questa nomina. Come Custodia ribadiamo la nostra totale disponibilità a collaborare in modo fraterno per far crescere le nostre relazioni con il Patriarcato”. Così al Sir il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, commenta la notizia della nomina, oggi, di mons. Pierbattista Pizzaballa a patriarca latino di Gerusalemme. “In questi primi 4 anni mons. Pizzaballa si è molto prodigato per portare avanti quanto gli era stato chiesto come Amministratore e adesso potrà concentrarsi molto di più sul ministero pastorale” aggiunge il Custode. “Le sfide comuni sono tante – spiega padre Patton – a cominciare da quelle pastorali. È compito del Patriarca dettare le linee e dare indicazioni, a noi metterle in pratica nel migliore dei modi. Campi di azione comune sono le scuole, i migranti, i pellegrini. Il mondo guarda sempre più a Gerusalemme e sono tantissimi coloro che vogliono pellegrinare qui nella Chiesa madre”. Alla notizia della nomina di mons. Pizzaballa tutte le campane delle chiese del territorio del Patriarcato latino di Gerusalemme hanno suonato a festa.